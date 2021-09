Gui Araújo revela o que motivou o fim do relacionamento com Anitta durante A Fazenda 13

Dando mais detalhes sobre o relacionamento que durou 7 meses, o peão ainda contou que: "Ou eu teria que largar mão de tudo, ou ela. E nenhum dos dois faria isso". "Ela já sabia que ia se mudar para os Estados Unidos, eu estava com contrato com outra emissora, tinha um programa diário" explicou.

O relacionamento de Gui com Anitta começou em 2020, no início da pandemia da Covid-19. O influenciador ficou hospedado alguns meses na casa da cantora, no Rio de Janeiro, antes de voltar para São Paulo.

Agora, em A Fazenda, o influenciador já ganhou a primeira Prova do Fazendeiro e começou com o pé direito a disputa pelo prêmio do programa. Você está torcendo por ele?