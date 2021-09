Carinho da plateia! Conheça alguns dos peões favoritos de 'A Fazenda 13'

MC Gui - 7,7 milhões de seguidores

O funkeiro é autor de hits que embalaram gerações, como O Bonde Passou. No entanto, as façanhas mais faladas de MC Gui têm sido as polêmicas. Lembra daquele vídeo com Gabigol em um cassino clandestino, no auge da pandemia? Vamos ver se todo esse gosto por apostas vai ajudar na estratégia do cantor.