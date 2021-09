Octavia Spencer pede desculpas a Britney Spears após sugerir acordo pré-nupcial

Não se engane: Octavia Spencer é Team Britney e Sam! Octavia quer deixar claro que não teve a intenção de magoar Britney Spears e o seu noivo, Sam Asghari, com seu comentário sobre o noivado, pedindo desculpas ao casal pessoalmente.

Na segunda-feira, 13, depois que a cantora de 39 anos divulgou a grande notícia no Instagram, a atriz, em resposta, escreveu: "Faça-o assinar um acordo pré-nupcial".

Já nesta quarta-feira, 15, a vencedora do Oscar compartilhou uma nova mensagem em sua rede social. "Gente, alguns dias atrás, Sam e Britney anunciaram seu noivado e eu sendo eu fiz uma piada", escreveu ela. "Minha intenção era fazê-los rir, não causar dor. Falei com este adorável casal em particular para me desculpar e agora quero restaurar apenas um pouquinho de felicidade da qual eles foram roubados. Os fãs de Britney a viram passar por muita dor e ela encontrou a felicidade. Estamos emocionados por ela. Então, vamos mostrar amor a eles. #semnegatividade".