Sarah Poncio confirma separação de Jonathan Couto: "Solteira"

Após muitos rumores de separação, Sarah Poncio confirmou o fim do casamento com Jonathan Couto nesta quarta-feira, 15. Através do Instagram, Sarah contou que está solteira.

Ao abrir uma caixa de perguntas com as opções "verdade ou mentira", um fã questionou: "Está solteira?"

"Verdade", se limitou a dizer a influencer.