Os segredos sobre os looks de Anitta no MTV VMA e MET Gala 2021

Anitta tem cravado seu nome no mundo das celebridades internacionais após se mudar para os Estados Unidos. Nesta semana, Anitta fez história e participou não apenas do MTV Video Music Awards, mas também arrasou no MET Gala 2021.

A cantora levou os internautas à loucura ao se tornar a primeira brasileira a se apresentar na premiação musical de renome. E além de cantar o hit Girl From Rio, ela passou toda musa no tapete vermelho da cerimônia, que rolou no domingo, 12, em Nova York.

Para a ocasião, Anitta usou um look feito exclusivamente para ela e assinado pela grife sul-coreana Miss Sohee, de Sohee Park.

Nascida na capital Seul e estabelecida em Londres, Park se especializou em moda feminina, tornando-se famosa após sua coleção The Girl in Full Bloom, inspirada na evolução de uma menina para mulher. Em seguida, passou a integrar editoriais de grandes revistas de moda, como Vogue, Elle e L'Officiel.