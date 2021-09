Rita von Hunty fala sobre nova temporada de Drag Me As a Queen e sua alma arte-educadora

Rita von Hunty, nossa diva de Drag Me As a Queen, deixou saudades, mas logo estará de volta na nova temporada do reality. Os episódios, que serão somente com convidadas famosas, estreia no Canal E!, na próxima terça-feira, 21.

E para fazer um aquecimento até o grande dia, tivemos o prazer de bater um papo com Guilherme Terreri, que dá vida à Rita, e garantimos: dizer que o artista é um poço de cultura é pouco. Grande voz no mundo drag, ele traz à tona temas de muita importância em suas redes, vídeos e colunas—como política, luta LGBTQIA+ e saúde mental— e de forma muito didática.

Durante a conversa, com sua gentiliza nas palavras e voz de poeta, abordamos tópicos como, as gravações de DMAAQ com celebridades, sua relação com a educação e a arte, e a aliança do "fazer drag" com a experiência feminina.