Luma Costa explica afastamento de Marina Ruy Barbosa: "Período difícil"

Luma Costa respondeu perguntas de fãs nesta quarta-feira, 15, no Instagram. E entre elas, um internauta questionou se estava tudo bem entre Luma e a amiga Marina Ruy Barbosa.

Na resposta, a loira explicou que estava passando por um momento delicado em sua vida.

"Eu estava passando por um período bem difícil (morte do meu pai), fiquei off, fiquei no Rio de Janeiro, voltei a ver meus amigos de lá faz pouco tempo. Cheguei em São Paulo na segunda-feira e ainda não reencontrei um monte de gente", revelou.