Meghan Markle e Britney Spears estão entre os 100 mais influentes da 'Time'

O Ex-Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o responsável por elogiá-la à revista. "Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou com uma loja única em 1957, em um gigante do varejo com dezenas de bilhões de dólares. É uma grande conquista – uma entre muitas".

Sobre a COVID-19 no país, Lula ressaltou: "Em um momento em que o governo federal brasileiro minimizava o risco que a pandemia representava, Luiza corajosamente falou sobre a urgência da vacinação".