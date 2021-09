Os detalhes mais incríveis dos looks do MET Gala 2021

O MET Gala 2021 aconteceu nessa segunda-feira, 13, e contou com looks que eram verdadeiras obras de arte!

Quem é fã do evento sabe que, com o passar dos anos, as celebridades continuam a se superar com looks cada vez mais criativos. E após uma pausa de dois anos por causa da pandemia, não é de se surpreender que os modelitos estavam ainda mais inovadores nessa edição de 2021, que contou com o tema In America: A Lexicon of Fashion.

Como exemplo temos Kim Kardashian, que apareceu coberta da cabeça aos pés e com um rabo de cavalo gigantesco, e Kim Petras, que literalmente desfilou no evento usando uma réplica da cabeça de um cavalo. Mas o que realmente queremos saber é: quanto trabalho deu para dar vida a essas criações?