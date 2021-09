A Fazenda 13: Adriane Galisteu no vácuo e troca de farpas marcam estreia

A Fazenda 13 já está entre nós! A nova edição de A Fazenda estreou na noite de terça-feira, 14, com um elenco polêmico, incluindo MC Gui e Nego do Borel, e Adriane Galisteu no comando, tornando-se a primeira mulher a apresentar o reality show da Record TV.

Já no primeiro programa, a apresentadora ficou no vácuo após os peões não entenderem suas falas. Primeiro, eles não acertaram o bordão de Charme, seu antigo programa no SBT, do qual ela dizia: "Não diga alô, diga: 'Como vai, Galisteu?'".

Porém, ninguém parece ter se recordado da atração e nada foi respondido. O outro vácuo foi quando ela mandou: "Eu quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita 'eita'".

E adivinha? Ninguém levantou a mão. Galisteu, então, pediu o gesto novamente aos novos participantes, mas só alguns se manifestaram de forma tímida.

"Tá bom. Tão animados. É estreia. Gostei da animação. Até porque tem R$ 1,5 milhão para o vencedor e mais R$ 500 mil em prêmios durante toda a temporada. É pra vir com vontade. Quero vontade de vocês!", respondeu a loira.