Anitta diz que ficou "muito bêbada" em pós-festa de Rihanna no MET Gala

Anitta, que brilhou no tapete vermelho do MET Gala 2021, pelo visto curtiu muito o pós-festa de Rihanna. Através do Instagram, Anitta revelou que não sabe como estava tão bem em clique tirado após o evento.

"Estou tentando entender como eu pareço tão bem se era literalmente 4 da manhã e eu estava bêbada pra car*lh*", escreveu a cantora.

Para a festa, Anitta escolheu um look de franjas de Romeo Hunte, com sandália da linha "The Gala Collection", do brasileiro Alexandre Birman, que celebra o MET Gala.