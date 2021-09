Thaila Ayala se espanta com relato de parto de Shantal: "Passando mal"

Thaila Ayala, que está grávida de 5 meses, se espantou com relato de Shantal Verdelho após dar à luz. Através do Instagram, Thaila disse que passou mal ao ouvir sobre as mais de 48 horas de parto de Shantal.

"Gente do céu, eu juro por Deus que estou passando mal... de imaginar, né? Acabei de ver os vídeos da Shantal, que acabou de ter neném, ela só contando assim de leve, mostrando exercícios para aumentar a dilatação", disse ela.

"Juro por Deus, minha pressão caiu, eu estou passando mal", disparou.