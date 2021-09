Após crise familiar, mãe de Gabriel Medina celebra tricampeonato do filho

Em fevereiro deste ano, o jornal Extra revelou que o casamento de Gabriel com Yasmin Brunet não agradou a família do atleta.

O clima tenso na época gerou até unfollows no Instagram. Yasmin e Medina deixaram de seguir Charles e Simone na rede social. E a mãe e o padrasto do profissional também deixaram de participar das mídias do casal.

Yasmin e Medina se conheceram em 2020, passaram o isolamento social juntos e se casaram em dezembro do mesmo ano.