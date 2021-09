A verdadeira razão pela qual Britney Spears desativou seu Instagram

Britney Spears acaba de desativar sua conta no Instagram! E os fãs ficarão um bom tempo sem receber notificações de Britney, já que ela pretende se afastar das redes sociais.

A cantora de 39 anos costumava postar vídeos de dança e muitas fotos topless; além disso, foi por lá que os admiradores souberam de seu noivado com Sam Asghari.

Vale lembrar que a musa posta com muito menos frequência em suas contas do Twitter e do Facebook, embora ainda estejam ativas, sendo as últimas postagens de julho.

Seus seguidores logo começaram a se perguntar se a desativação do Instagram era um "bom ou mau sinal" ao seu bem-estar. E uma fonte do E! News contou o real motivo de Britney deixar a rede social nesta terça-feira, 14.