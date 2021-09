Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Beth Gomes I Feras do E!

"O esporte paraolímpico foi o maior percussor da minha sobrevivência, da minha realidade de querer continuar. O esporte transforma vidas e transformou a minha", continua ela. "Em cada obstáculo da minha vida, que aparece, mesmo pela patologia da Esclerose Múltipla, sabemos que ela é progressiva... Eu me reinvento, eu me supero, por mais que ela me deixe sequelas, ela nunca vai me deixar pra baixo. Como eu sempre digo, a Esclerose Múltipla é minha amiga, caminha do meu lado, mas nunca vai estar me vencendo".