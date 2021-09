MET Gala 2021: photobombs, reuniões das celebridades e muito mais

Que noite, senhoras e senhores! O MET Gala 2021 estava lotado de celebridades com looks de cair o queixo de qualquer admirador da moda.

E enquanto os modelitos pra lá de estilosos chamaram a atenção no início do evento, foram os momentos descontraídos que realmente tiveram o flash das câmeras. Do doce amor entre Rihanna e A$AP Rocky ao momento trisal de Jimmy Fallon com Rita Ora e Taika Waititi, o E! News reuniu os cliques que vão te fazer dar boas risadas.

A maior noite da moda ainda serviu de reunião para muitas celebridades, incluindo Kris Jenner e Ciara, Jennifer Lopez e Justin Bieber, bem como Margaret Qualley e Lily-Rose Depp.