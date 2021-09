Equipe da CCXP anuncia que o evento voltará a ser presencial em 2022

Por causa da pandemia do coronavírus, as CCXP 20 e 21 passaram por algumas mudanças, o que fez com que o evento se tornasse totalmente digital. Porém, se você está com saudade do evento presencial, temos boas notícias!

A equipe da CCXP anunciou que a edição de 2022 (que acontecerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro) será totalmente presencial - da mesma forma que era antes - no São Paulo Expo.

E as novidades não param por aí! O evento também terá sua própria premiação, o CCXP Awards, que vai acontecer em maio de 2022 e celebrará todas as vertentes da cultura pop.