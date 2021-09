Kim Kardashian finalmente mostra o rosto no after-party do MET Gala

Kim Kardashian não cansa de nos surpreender! Após dar o que falar com look Balenciaga no MET Gala 2021, Kim surgiu no after-party do evento mostrando o rosto com visual na vibe de uma super-heroína.

Lembrando a Batgirl em seu segundo look, a estrela de KUWTK usou um body de corpo inteiro de manga longa, com uma saia que trazia uma grande cauda, como uma capa chique. Complementando o visual, Kim optou por óculos escuros com shape bem futurista.

E ela não quebrou a Internet apenas com seu visual, mas também levou os fãs de Kimye à loucura ao surgir acompanhada de um homem mascarado e misterioso ao seu lado no evento—que também vestiu um conjunto totalmente preto cobrindo o rosto.