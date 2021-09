Addison Rae perde a calma em show surpresa de Justin Bieber no MET Gala 2021

Justin Bieber apresentou seus clássicos para toda uma Geração Z no MET Gala 2021! E uma estrela em particular estava amando cada segundo do show de Bieber: Addison Rae.

A atriz de Ele É Demais estava entre os participantes da lista A na maior festa do mundo da moda de Nova York, realizada na segunda-feira, 13; e claramente se mostrou emocionada pelo astro da música ter realizado um concerto surpresa no Metropolitan Museum of Art.

A certa altura, enquanto o cantor apresentava um de seus maiores sucessos, Baby, a influencer digital Jackie Aina compartilhou uma filmagem de Addison, de 20 anos, dançando com muito entusiasmo e cantando cada palavra.