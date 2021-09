Timothée, Lil Nas X e mais: os cliques sem filtro dos famosos no MET Gala 2021

Timothée Chalamet e Lil Nas X mostraram que se divertiram muito no MET Gala 2021, nessa segunda-feira, 13. Através de suas redes sociais, os astros compartilharam alguns cliques da grande noite beneficente da moda, em Nova York.

Entre as fotos compartilhadas estava uma de Lil Nas, que lacrou em sua entrada com três looks Versace incríveis. Na selfie dos bastidores, o rapper posou no que parecia ser um banheiro público com estrelas como Pete Davidson, Lil Uzi Vert e Jack Harlow.

Além disso, ele também compartilhou uma selfie ao lado de Billie Eilish, que estava na vibe Marilyn Monroe no evento.