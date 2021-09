Kanye West foi ao MET Gala 2021? A verdade sobre o date mascarado de Kim Kardashian

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

A fonte continua, "Kanye deu a ela a coragem de impulsionar a criatividade e a imaginação das pessoas por meio da arte. É a confiança suprema".

Na verdade, a fundadora da SKIMS vestiu muitos conjuntos inspirados no BDSM nas últimas semanas.

No último fim de semana, Kim apareceu com um visual de couro da cabeça aos pés, com uma cobertura facial combinando, para a semana de moda de Nova York. Para surpresa de ninguém, o look era Balenciaga.

Tanto Kim e Kanye, de quem ela pediu o divórcio em fevereiro, já usaram coberturas faciais semelhantes da marca de luxo. No mês passado, a estrela de KUWTK atraiu olhares ao surgir irreconhecível em um macacão mascarado durante a festa de audição do álbum do rapper, Donda, em Atlanta.