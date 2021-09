Kendall Jenner usa vestido transparente no MET Gala 2021

Kendall Jenner arrasou ao desfilar no MET Gala 2021, nesta segunda-feira, 13!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians roubou os holofotes ao posar com um vestido longo e transparente da Givenchy, que estava coberto de cristais. O look pra lá de sexy tinha uma longa cauda, um grande decote e uma enforcadeira de diamantes. Por baixo, Kendall estava usando somente uma calcinha nude.

Para completar o look, Kendall também usou sandálias de salto alto e amarrou o cabelo em um coque.

A última vez que Kendall esteve no MET Gala foi em 2019, quando ela e Kylie Jenner foram com looks combinando da Versace.