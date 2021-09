Lil Nas X usa três looks diferentes no MET Gala 2021

Lil Nas X definitivamente sabe como arrasar no look!

Nessa segunda-feira, 13 de setembro, o rapper de 22 anos fez uma chegada triunfal no MET Gala 2021, mostrando três looks Versace diferentes. Nas chegou com um manto real, que depois ele tirou para mostrar uma armadura dourada (que muitos fãs compararam com os Cavaleiros do Zodíaco). No fim, ele também tirou a armadura e revelou um bodysuit cheio de brilho. Maravilhoso!

Esse não é o único evento que Lil Nas X participou ultimamente. Nesse domingo, 12, ele se apresentou no MTV VMA 2021 e levou o prêmio para casa em várias categorias, incluindo Clipe do Ano.