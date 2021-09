Nicki Minaj revela que não vai ao MET Gala 2021 por não ter se vacinado contra a COVID-19

Nicki Minaj não vai marcar presença no MET Gala 2021 por não ter tomado a vacina da COVID-19.

Após alguns fãs questionarem online se Nicki iria comparecer no evento, que está acontecendo nesta segunda-feira, 13, ela decidiu falar sobre o assunto. Para quem não sabe, Nicki deu à luz seu primeiro filho com Kenneth Petty no dia 30 de setembro de 2020 e tem ficado bem ocupada com o primeiro ano da maternidade.

A cantora respondeu: "Eu tenho um bebê e nenhuma babá por causa do COVID. Eu não estou brava com isso. Não vou arriscar a minha saúde para ser vista. Tenho que ter responsabilidade".

Após outro fã afirmar que ele não queria que Nicki se arriscasse só para ir ao evento, ela respondeu: "Te amo. Eu estava me preparando para o VMA, então fui gravar um vídeo e adivinha quem pegou COVID? Sabe o que é não poder dar um beijo em seu bebê por uma semana? Um bebê que está acostumado só com sua mãe?".