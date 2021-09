Por que Kylie Jenner, grávida do segundo bebê, não estará no MET Gala 2021

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Desculpem-nos, dolls, mas Kylie Jenner não estará presente no MET Gala 2021. Kylie, que anunciou sua segunda gravidez recentemente, decidiu pular o evento anual de moda.

"Estou tão triste por não poder ir este ano", escreveu a eterna caçula de Keeping Up With the Kardashians, nesta segunda-feira, 13, nos Stories do Instagram. "Mal posso esperar para ver todos os looks".

Antes de voltar para Los Angeles, a jovem mamãe de 24 anos fez várias aparições durante a New York Fashion Week. No entanto, uma fonte disse ao E! News que ela mudou de ideia sobre ir ao MET Gala.

"Ela desistiu no último minuto porque está sobrecarregada e simplesmente não se sente bem", contou o informante. "Ela fez muito no fim de semana passado e forçou isso. Kylie pensou nos últimos dois meses sobre ela ir ou não e decidiu que ela realmente não precisa ir. Kylie está focada em sua gravidez agora e só quer fazer isso com calma".