Anitta é chamada de "rainha" por Lil Nas X após VMA e reage: "Zerei o game"

Anitta só quer saber de aumentar sua lista de best friends internacionais! No domingo, 12, os fãs de Anitta vibraram após a musa posar ao lado do rapper em ascensão, Lil Nas X, no tapete vermelho do MTV Video Music Awards 2021.

Como os admiradores da música sabem, a brasileira fez história ao ser a primeira brasileira a se apresentar na famosa premiação musical.

Porém, antes disso, a cantora passou pelo tapete vermelho da cerimônia e além de conceder entrevistas, pedindo para que os jovens brasileiros "se vacinem", ela bateu, digamos, aquele papinho com Lil Nas X, que ousou com um look lilás no evento.