Jennifer Aniston finalmente comenta rumores de romance com David Schwimmer

Jennifer Aniston abriu o jogo sobre os últimos rumores envolvendo seu nome e o elenco da renomada série Friends, precisamente sobre seu par romântico! Jennifer concedeu entrevista ao Entertainment Tonight e comentou as notícias que estava formando um casal com ninguém menos que David Schwimmer. OMG!

Em maio, durante a épica reunião dos atores, alguns veículos noticiaram que os atores estavam interessados um no outro romanticamente. Já em agosto, surgiram relatos de que o sonho dos fãs estava se tornando realidade.

Na época, o representante do intérprete de Ross Geller colocou um ponto final nos "falsos" relatos enquanto Aniston não fez comentários. No entanto, ela abordou o assunto.

"Isso foi bizarro. Eu não pude acreditar nisso, na verdade. Tipo, sério? Ele é meu irmão", disse ela ao ET sobre os boatos. "Mas eu entendo isso, no entanto. Isso só mostra como as pessoas têm esperança em fantasias, de sonhos se tornarem realidade".