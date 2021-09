Como Sam Asghari surpreendeu Britney Spears com seu lindo pedido de noivado

Britney Spears está pronta para subir ao altar! No domingo, 12, Britney anunciou que estava noiva de seu namorado de longa data, Sam Asghari.

"Não consigo acreditar", legendou a cantora enquanto exibia o seu novo anel de diamante no Instagram. Depois de namorar por cerca de cinco anos, o preparador físico pediu a estrela em casamento na mansão dela, segundo uma fonte próxima a ele ao E! News.

"Sam estava morrendo de vontade de pedir Britney em casamento e sabia que finalmente era o momento certo. Eles estão muito felizes por poder compartilhar este novo capítulo juntos", explicou o informante. "Eles têm falado sobre ficarem noivos há um tempo e Sam fez isso de uma vez hoje em sua casa. Ela ficou tão surpresa que gritou".

Depois de trabalhar com Roman Malayev, fundador e mestre joalheiro da Forever Diamonds NY, Asghari fez o grande pedido com um diamante redondo de 4 quilates em um anel de metal com hastes de platina. O diamante apresentava alguns toques especiais, incluindo a palavra "Lioness" – o apelido dele dado por sua futura esposa – gravado dentro da pedra.