Kourtney Kardashian e Travis Barker fazem sexy estreia no tapete vermelho do MTV VMA 2021

Kourtney Kardashian e Travis Barker quebraram a Internet com seu primeiro evento oficial juntos! No domingo, 12, Kourtney e Travis finalmente fizeram sua estreia no tapete vermelho, precisamente no MTV Video Music Awards 2021.

A eterna musa de Keeping Up With the Kardashians surpreendeu ao usar um minivestido de curo totalmente preto com detalhes no espartilho, combinado com salto alto preto. Travis, por sua vez, optou por combinar com sua amada ao arrasar com um look todo preto, que incluía um blazer ousado e calças pretas.

Quanto ao que estava por baixo do blazer? Bem, o baterista do blink-182 decidiu ir sem camisa e deixou algumas de suas tatuagens à mostra. O mais fofo foi a pose para fotos: eles provaram que estão em plena sintonia e muito apaixonados!