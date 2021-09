Kourtney Kardashian e Megan Fox apresentam os "futuros papais" Travis Barker e Machine Gun Kelly

Kourtney Kardashian e Megan Fox deram o que falar no MTV Video Music Awards 2021 nesse domingo, 12. Ao anunciarem ao palco seus respectivos namorados, Travis Barker e Machine Gun Kelly, elas o chamaram de "futuros papais".

Fechando a premiação, a dupla apresentou seu novo single, "papercuts". "Sou grande fã da próxima atração", disse Megan para o público. "Eu o vi crescer, e não só como artista, mas também como pessoa".

"Também sou uma fã, e eu acho que esse baterista muito gostoso", adicionou Kourt.

Megan então surpreendeu os espectadores ao revelar: "Nova York, eu preciso que você grite alto para nossos futuros papais, Machine Gun Kelly e Travis Barker".

Além do show, MGK teve uma noite memorável ao levar para casa o prêmio de Melhor Clipe Alternativo por "My Ex's Best Friend", com participação de blackbear.