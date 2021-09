Anitta se torna primeira brasileira a se apresentar no MTV VMA

E hoje ainda tem mais! Anitta também estará presente no MET Gala 2021. A musa foi convidada pelo designer brasileiro Alexandre Birman, que representa o país no Baile há anos, afirma a revista Vogue Brasil.

O evento beneficente em prol do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, acontece nesta segunda-feira, 13, e promete dar o que falar com a presença de diversas estrelas, como Billie Eilish, Timothée Chalamet e Naomi Osaka.