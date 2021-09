Britney Spears anuncia que está noiva de Sam Asghari

"As coisas estão evidentemente ficando melhores para Britney com sua tutela e ela nunca se sentiu tão liberta em todos os aspectos de sua vida", continuou a fonte. "Quanto mais perto ela chega da liberdade, mais perto ela está de ver todos os seus sonhos se tornarem realidade. Casar-se com Sam está no topo da lista e ama-lo do jeito que ela quiser, como ela quiser, em seus próprios termos. Sam também entende o quão perto eles estão de estar fora de perigo, e isso definitivamente o motiva a pensar grande".