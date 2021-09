Kirsten Dunst anuncia nascimento do segundo filho: "Um anjo faminto"

Kirsten Dunst e Jesse Plemons deram as boas-vindas ao segundo filho. Em perfil publicado pelo The New York Times, The Power of the Dog, nessa sexta-feira, 10, Kirsten confirmou que deu à luz há 4 meses.

"Esse é o novo carinha, o grande Kahuna", disse ela sobre o menino que se chama James Robert. "Ele é um anjo, mas ele é um anjo faminto. E um anjo pesado".

A atriz também deu detalhes de seu dia a dia: "Estou tão cansada, eu não tenho dormido durante a noite em 4 meses. Eu desenvolvi um tremor nos olhos".

A mãe de Ennis Howard Plemons, de 3 anos, revelou a barriga de grávida em ensaio para a W Magazine, em março. "Todos os cliques foram no chão... Eu dizia, 'Eu não posso levantar'. Eu me senti como Urkel", contou.