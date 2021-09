Recomendado para você : MET Gala 2021: Timothée Chalamet usa look inteiro branco em sua primeira vez no evento

Timothée Chalamet está usando um look digno do museu do MET Gala ao comparecer no evento!

O ator de Duna chegou no Museu Metropolitano de Arte com um look inteiro branco e um par de tênis da Converse de cano alto, que ele mostrou em seu Instagram Live.

Para quem não sabe, essa é a primeira vez de Timothée no evento, que é organizado pela editora chefe da Vogue, Anna Wintour. Lá, ele será um dos apresentadores da noite, ao lado de Naomi Osaka, Billie Eilish e Amanda Gorman.