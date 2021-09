Os looks das estrelas no MET Gala 2021

O MET Gala 2021 está entre nós! O maior evento de moda do ano já está repleto de estrelas e a transmissão ao vivo de suas chegadas está rolando nesta segunda-feira, 13, diretamente de Nova York, no Canal E!.

Em abril, o Museu Metropolitano de Arte informou que a cerimônia seria algo "mais íntimo" e apresentará a primeira parte da mostra In America: A Lexicon of Fashion na ala Anna Wintour Costume Center.

Nesta noite, apreciaremos os looks dos apresentadores da edição – Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka e Amanda Gorman –, além dos famosos que arrasam no mundo fashion com seus modelitos inesquecíveis.