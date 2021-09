Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Lorena Spoladore I Feras do E!

Bel Mota está de volta para mais um Feras do E! Neste episódio, Bel, que entrevistou grandes atletas paralímpicas, bate um papo inspirador com Lorena Spoladore.

Da categoria T11, que abriga velocistas com deficiência visual auxiliados por até dois atletas-guia durante o trajeto, a atleta iniciou no atletismo aos 9 anos. Ela começou a perder a visão desde pequena e, aos 4, já tinha 95% da vista comprometida.

Com apenas 17 anos, em seu primeiro mundial, Lorena faturou o ouro e, desde então, não parou mais de conquistar medalhas para o país.

"Eu sempre conto que o esporte que me escolheu. Eu era bailarina e fazia ballet desde os 5, 6 aninhos de idade e o meu sonho era ser uma grande bailarina, talvez sair para fora do país. E no meio do caminho, um professor de Educação Física estava em busca de crianças com deficiência visual e ele foi em uma escola, um Centro de Apoio, e eu estava lá".