Jennifer Lopez e Ben Affleck retornam como casal ao tapete vermelho após 18 anos

Ben Affleck e Jennifer Lopez parecem mais apaixonados do que nunca e estão de volta ao tapete vermelho como casal após 18 anos. Nesta sexta-feira, 10, Jennifer acompanhou Ben na première de seu novo filme, The Last Duel, no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

A musa de 52 anos usou um vestido branco de Georges Hobeika Couture. O modelo trazia um decote profundo cravejado de joias, fenda lateral e babados na saia. Já Ben, de 49 anos, optou por um smoking clássico.

Os fãs esperavam ansiosamente pelo grande momento desde a volta de Bennifer. No dia anterior, os astros foram vistos chegando ao festival em um táxi aquático, envolvendo os braços um no outro no barco e caminhando de mãos dadas no cais.

A última vez que o casal pisou no tapete vermelho foi em 2003, quando compareceram à estreia de seu filme Contato de Risco. Os dois estavam noivos na época, mas confirmaram a separação no ano seguinte.