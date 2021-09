Os melhores looks que Zendaya já usou

Zendaya continua provando que ela é um ícone fashion!

A atriz de 25 anos compareceu em um evento do filme Duna, nessa segunda-feira, 6, em Paris, e arrasou no look do tapete vermelho, como sempre. Zendaya estava com um look da marca Alaia e sapatos da Jimmy Choo.

Apenas alguns dias antes, ela também participou do Festival de Filmes de Veneza e usou outro look maravilhoso: um vestido nude bem justo da Balmain com um colar da Bulgari.