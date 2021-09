Após deixar Globo, Tiago Leifert exibe rostinho da filha Lua pela 1ª vez

Tiago Leifert foi o convidado desta sexta-feira, 10, no Mais Você, da Globo. Tiago se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois de anunciar a sua saída da emissora e falou sobre sua decisão à Ana Maria Braga.

Depois de quase duas décadas, o apresentador pretende se dedicar mais à sua família após o fim da nova temporada do The Voice Brasil.

"Eu sou ansioso, mas estou calmo. Após o programa, vou viajar e preciso me entender como estarei me sentindo, como será a minha vida sem a Globo. Vou curtir o verão, o Carnaval após 20 anos, mas a prioridade é a família. Vou me entender e ver o que quero fazer".