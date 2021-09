Gigi Hadid homenageia filha Khai com acessório divertido na NYFW

Gigi Hadid está brilhando nas passarelas da New York Fashion Week! E na quinta-feira, 9, Gigi prestou uma singela homenagem à filha Khai no desfile da Moschino.

Embora a pequena cresça e assalte o armário de sua mãe, esta semana foi a vez da modelo de 26 anos se inspirar no estilo característico da filha de 11 meses.

Ela apareceu no evento com um acessório de mamadeira enquanto desfilava com seu look da coleção de verão 2022. A loira até mesmo mordeu o bico da garrafa, tirando ótimas reações do público e fazendo uma de suas poses mais divertidas até o momento.