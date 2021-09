Kim Kardashian diz que "não está bem" após Saint quebrar o braço

Kim Kardashian passou por momento difícil após o filho Saint West sofrer acidente. Nessa quinta-feira, 9, através do Instagram, Kim revelou que Saint quebrou o braço.

Na rede social, a estrela de KUWTK postou um clique do filho na cadeira de rodas no hospital. "Quem você acha que chorou mais hoje?", escreveu. "Meu bebê quebrou o braço em alguns lugares hoje. Eu não estou bem".

Na foto de Saint usando um gesso, a musa escreveu, "Pobre bebê", adicionando um emoji de rosto cansado. Kim ainda não compartilhou publicamente mais detalhes sobre a causa do acidente.

Saint é um dos quatro filhos que Kim compartilha com o ex Kanye West, junto com North West, de 8 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 anos.