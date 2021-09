Any Borges vence o 'Ilha Record' em disputa com Pyong e leva R$ 500 mil

Any Borges, ex-participante do De Férias Com o Ex é a vencedora do reality Ilha Record. Any levou R$ 500 mil para casa, deixando Pyong Lee, que viveu muitas polêmicas no programa, em segundo lugar, com R$ 100 mil.

"Eu estou muito feliz, Sabrina, só de estar na final já é uma vitória para mim. Eu passei por momentos muito difíceis lá dentro, meus amigos acompanharam um pouco, Deus também. Estou muito feliz porque eu não passei por cima de ninguém, mas passei por cima da minha ansiedade. Fui eu mesma, joguei com o coração", disse ela antes de saber da vitória.

"Você sabe que você jogou pra caramba, né? Mas não foi dessa vez, xeque-mate em você", disse a ganhadora.