Brasileira de 18 anos se destaca na passarela durante estreia da NYFW

Reprodução/@raynaranegrine

Aposta da JOY Management, a musa ficou entre as finalistas do concurso de modelos The Look Of The Year, em 2017; e passou a ser agenciada pela Women, em Paris e Milão, The Industry, em Nova York, The Squad, em Londres, Uno, em Barcelona, e a Modelwerk, em Hamburgo.

Desde então, Raynara coleciona trabalhos de peso em seu currículo, como desfiles para Chanel, Fendi, Celine, Dior, Valentino e Jean Paul Gaultier.

"Nem sempre foi assim. Quando comecei, não sabia muito sobre o mercado. Me interesso desde criança, mas tive que superar muitas coisas, como falsas promessas e situações de má-fé, mas nada disso me abalou. Felizmente, hoje eu tenho suporte de um time que me ajuda a realizar todos estes sonhos. Eu só tenho a agradecer por poder representar o Brasil em trabalhos e desfiles tão importantes".