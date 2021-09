Após funk, Dulce Maria lança pagode de Anitta com Flay e Ferrugem

Dulce Maria está se aproximando cada vez mais dos ritmos brasileiros! Depois de lançar a nova versão de Tipo Gin com Kevin O Chris, Dulce se prepara para divulgar o seu primeiro pagode ao lado de Flay e Ferrugem. Uau!

De acordo com a assessoria de imprensa da mexicana, o single conta ainda com um toque do piseiro, ritmo regional nordestino que vem tomando conta do país.

A música se chamará Céu Azul e deve chegar às plataformas digitais na sexta-feira, 10.