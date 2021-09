Kylie Jenner exibe barriguinha da segunda gravidez durante a NYFW

É seguro dizer que a barriga da segunda gravidez de Kylie Jenner vai quebrar a Internet! Na quarta-feira, 8, Kylie deu aos seus seguidores no Instagram cliques pra lá de elegantes e que exibiam a barriguinha de seu segundo bebê com Travis Scott.

Ela também foi fotografada do lado de fora do restaurante Carbone, no bairro do Soho. E os fãs puderam ver claramente os sinais da gestação da estrela, que usou um simples emoji de anjo de bebê para a legenda.

Nas fotos, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians usava um vestido branco curto e justo, com um longo casaco branco e óculos de sol prateados.

Como os fãs sabem, Kylie espera o segundo bebê com o rapper, do qual foi confirmado por ela mesma nas redes sociais. Semanas depois do E! News confirmar a gravidez, a estrela postou um emocionante vídeo confirmando a notícia.

O registro de 90 segundos mostrou o casal recebendo os resultados do teste de gravidez e compartilhando o anúncio com a mãe dela, Kris Jenner. Eles também aparecem indo a uma consulta com a filha mais velha, Stormi Webster, de 3 anos.