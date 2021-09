Tudo o que sabemos sobre o MET Gala 2021

Qual será a exposição?

A série "In America: An Anthology of Fashion" do MET Costume Institute começa com "A Lexicon of Fashion", com estreia em 18 de setembro no Anna Wintour Costume Center e marcando o 75º aniversário do Costume Institute. A exposição será construída como uma casa, com cada sala configurada com um tema emotivo diferente em torno da moda. "Bem-estar" é o título da cozinha, e a sala de estar é chamada de "Confiança".

"Tradicionalmente, a moda americana tem sido descrita em termos dos princípios americanos de simplicidade, praticidade e funcionalidade", disse o curador Andrew Bolton à Vogue em maio. "Na primeira parte, estaremos reconsiderando essa percepção, restabelecendo um léxico moderno da moda com base nas qualidades emocionais do vestido. Fiquei realmente impressionado com as respostas dos designers americanos ao clima social e político, especialmente em torno de questões de inclusão corporal e fluidez de gênero, e estou achando seus trabalhos muito, muito auto reflexivos. Eu realmente acredito que a moda americana está passando por um renascimento".

A segunda edição da exposição, "Uma Antologia da Moda", será inaugurada em 5 de maio de 2022.