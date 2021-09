Veja a ex-BBB Fernanda Keulla escapando do ataque de um jacaré no Pantanal

Fernanda Keulla levou um susto durante viagem ao Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Keulla apresentava a série Food Safari, do canal Hey Ho!, e quase foi atacada por um jacaré.

Ao lado do cantor Munhoz, da dupla com Mariano, a vencedora do BBB13 fez uma expedição gastronômica para conhecer as receitas da região.

Então, eles aproveitaram para desfrutar de um safari e conhecer alguns animais selvagens. Em certo momento, a loira não se deu conta da aproximação do jacaré.

Ao se dar conta pelos avisos do cantor e da equipe, Fernanda saiu correndo e, em questões de segundos, não foi mordida pelo animal.