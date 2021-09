Veja North West dizendo que Kim Kardashian fala diferente nas redes sociais

Recomendado para você : North West diz que Kim Kardashian fala diferente nas redes sociais

North West não tem papas na língua, especialmente com a sua mãe, Kim Kardashian! North, de apenas 8 anos, disse à Kim que acha que ela soa diferente quando faz vídeos para as redes sociais. Mas gente!

Nesta quarta-feira, 8, a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou um registro da primogênita chamando sua atenção.

"Por que você fala diferente?", pergunta North, que escuta da mãe: "Como assim, o que eu falo diferente?". A pequena, então, diz: "Nos seus vídeos".