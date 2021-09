Recomendado para você : Por que pai de Britney Spears entrou com petição para encerrar tutela da filha

Britney Spears está um passo mais perto de sua liberdade. No início desta semana, o E! News confirmou através de documentos judiciais que Jamie Spears entrou com petição a um juiz de Los Angeles para encerrar a tutela de Britney e de seu patrimônio.

"Como o Sr. Spears disse repetidamente, tudo o que ele quer é o que for melhor para sua filha", dizia o documento. "Se o Sr. Spears quer encerrar a tutela e acredita que sua filha pode cuidar da própria vida, o Sr. Spears acredita que ela deveria ter essa chance".

Então, o que levou Jamie a dar os próximos passos legais para encerrar a tutela de sua filha após uma batalha contínua no tribunal? De acordo com uma fonte próxima ao famoso pai, "Jamie teve que lidar com muito estresse e pressão e quer acabar com isso".

"Claro que ele sabe que Britney precisa de um tutor e não pode viver com responsabilidade sozinha. Mas se ela tem um advogado que quer lutar para acabar com isso, então ele está dizendo vá em frente e veja o que acontece", disse a fonte exclusiva do E! News. "Jamie sente que agindo para encerra-la, ele está tornando necessário fazer uma avaliação acontecer mais cedo ou mais tarde".