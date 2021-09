Beth Szafir e Felipeh Campos falam sobre fofocas e 'A Fazenda' no podcast Gerações

E quando o assunto é fofoca, Beth é sincera: "Tem muita coisa que é verdade. Tipo, teve uma época que o Gabriel [Szafir] quebrou, foi terrível pra gente, mais pra ele. Mas não roubou, normal, acontece com muita gente. E aí o povo não tem o que falar, e vai falar sobre isso", disse a estrela de Os Szafirs.

Será que Felipeh se arrependeu de ter entrado em A Fazenda? "É muito difícil de me arrepender do que eu faço. Acho que não foi uma passagem bacana na minha vida", admitiu, adicionando que já fez as pazes com Pepê e Neném.

"Eu entrei tomando 5 medicações. Minha mãe tinha acabado de morrer, minha companheira, e de repente eu me vi completamente sozinho. Estava com 5 medicações, completamente louca, me jogo em um lugar que eu achei que ia fazer bem. Fui com a ideia de que ia ser um spa", revelou.

Curioso para ver a conversa completa? Assista ao vídeo abaixo: